"Аль-Каида" призывает расширить атаки на режим Асада в ответ на авиаудары России

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на Reuters.

По словам аль-Голани, РФ атакует исключительно повстанческие группировки, которые воюют с режимом Асада, а не террористов из "Исламского государства".

Главарь "Фронт ан-Нусра" считает, что Россия начала новый крестовый поход на Восток.

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Также аль-Голани заявил, что война в Сирии "заставит россиян забыть те ужасы, с которыми они столкнулись в Афганистане".

Алавиты - религиозное меньшинство в Сирии. Большинство алавитов занимают ключевые посты в правительстве Асада, который и сам является алавитом.

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Как сообщал УНИАН ранее, "Сирийская свободная армия", которая воюет против режима президента Башара Асада, и курды заключили союз для совместной борьбы с "Исламским государством". В ближайшее время должно начаться наступление на Ракку - фактическую столицуисламистов.