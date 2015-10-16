Турецкие СМИ предположили, что сбитый на границе с Сирией беспилотник принадлежит силам Асада (видео)
В сети появилось видео с места падения неопознанного беспилотного летательного аппарата, сбитого турецкими военными на границе с Сирией.
Об этом сообщает Hurriyet со ссылкой на осведомленные источники, пишет Новое время.
Турецкое издание отмечает, что беспилотник принадлежал сирийским правительственным войскам.
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При этом его производителем, по предварительным данным, является Иран.
Отмечается, что беспилотник был сбит истребителем F-16 когда пересек воздушное пространство Турции.
После этого в СМИ появились предположения, что сбитый дрон принадлежал России.
Однако, как сообщал УНИАН, в РФ заявили, что на границе Сирии и Турции сбили не их беспилотник.
"Все российские самолеты в Сирии после выполнения задач вернулись на авиабазу, беспилотники функционируют в плановом режиме", - заявил представитель Минобороны России Игорь Конашенков