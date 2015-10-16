Турция сбила рядом с сирийской границей неопознанный самолет - СМИ

14:19, 16 октября 2015
Мир
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Киев. 16 октября. УНИАН. Военные самолеты Турции сбили рядом с границей с Сирией неопределенный самолет.

REUTERS

Об этом сообщает BBC News.

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По информации издания, неизвестный самолет вторгся в турецкое воздушное пространство неподалеку от границы с Сирией.

Как сообщалось, Турция предупредила США и Россию, что не допустит курдских территориальных захватов со стороны силового крыла курдской оппозиции (PYD) рядом с ее границей в северо-западной Сирии.

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