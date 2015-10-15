Для поддержки войск Асада в Сирию прибыли кубинские военные - Washington Times

Об этом сообщило американское издание The Washington Times со ссылкой на Институт кубинских и кубинско-американских исследований (ICCAS) Университета Майами, передает Lenta.ru.

Предполагается, что они будут воевать на новых танках, которые Москва поставляет Дамаску и для обслуживания которых сирийским солдатам не хватает подготовки. Кроме того, сообщается, что недавно Сирию посетил министр обороны Кубы генерал Леопольдо Синтра Фриас, обсудивший с Асадом военное сотрудничество двух стран.

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В ICCAS сообщили, что получили от собственных источников в Сирии информацию о том, что недавно они видели «группу кубинцев в гражданской одежде, выходящую из самолета». Как объяснил один из сотрудников института Хосе Азель, «насколько мы знаем, Россия поставляет сирийцам достаточно сложную технику, и, возможно, у сирийцев не хватает квалифицированных кадров, чтобы ими управлять, поэтому туда и прибывают кубинцы». По его словам, «Куба должна России кучу денег, так что русские вполне могли согласиться списать часть суммы в обмен на какие-то действия».

В пресс-релизе также утверждается, что кубинский лидер Рауль Кастро «уже выразил публично поддержку сирийскому режиму и солидарность с русскими и иранцами на Ближнем Востоке».

Официальные лица США отказались от комментариев. Один из высокопоставленных источников The Washington Times заявил, что визит Синтры Фриаса вполне мог иметь место, учитывая давние контакты Гаваны и Москвы, и даже небольшое число кубинских военных действительно могло быть переброшено в Сирию, но все остальное является «спекуляциями самого дикого свойства».

Ранее сегодня стало известно, что российская авиагруппа в Сирии нанесла удары по 32 объектам «Исламского государства».

«В течение суток самолеты российской авиагруппы продолжили нанесение ударов по инфраструктуре террористической группировки ИГИЛ в Сирийской Арабской Республике. С авиабазы «Хмеймим» выполнено 33 боевых вылета по 32 объектам террористов в провинциях Идлиб, Хама, Дамаск, Алеппо и Дэйр-Эз-Зор», - заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.