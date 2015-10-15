В Иране показали подземную ракетную базу на глубине 500 метров (фото, видео)

Об этом сообщает местное информагенство Fars.

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Отмечается, что показанная в видеоролике база – один из принадлежащих аэрокосмическим силам Корпуса стражей исламской революции центров. Она расположена на глубине около 500 метров.

Добавим, что этот сюжет появился вскоре после того, как власти Ирана объявили 11 октября об успешных испытаниях своей новой ракеты дальнего действия "земля-земля".