В Иране показали подземную ракетную базу на глубине 500 метров (фото, видео)
15:03, 15 октября 2015Мир
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Иранские вооруженные силы обнародовали видео с подземной ракетной базы.
В Иране показали подземную ракетную базу / farsnews
Об этом сообщает местное информагенство Fars.
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Отмечается, что показанная в видеоролике база – один из принадлежащих аэрокосмическим силам Корпуса стражей исламской революции центров. Она расположена на глубине около 500 метров.
Добавим, что этот сюжет появился вскоре после того, как власти Ирана объявили 11 октября об успешных испытаниях своей новой ракеты дальнего действия "земля-земля".
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