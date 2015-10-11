Власти Ирана объявили об успешных испытаниях своей новой ракеты

Когда именно состоялось тестирование - не сообщается, передает Радио Свобода.

«Это первая иранская ракета дальнего радиуса действия, которая может быть управляемой и контролируемой вплоть до попадания в цель», – сказал министр обороны Ирана Хоссейн Дегхан.

Иранское агентство Фарс опубликовало фото новой ракеты под названием Emad, но не указывает никаких данных о ее максимальной дальности или другие характеристики.

Научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Энтони Кордесмен в январе заявлял, что ракета будет иметь диапазон 1700 километров, точность – 500 метров, и 750 килограммов полезной нагрузки.

Резолюция Совета Безопасности ООН, что является приложением к ядерному соглашению мировых держав с Ираном, призывает Тегеран не осуществлять какую-либо деятельность, связанную с баллистическими ракетами, которые способны транспортировать ядерное оружие.