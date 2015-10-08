Российские ракеты с боевых кораблей разбились на территории Ирана - CNN

Ракеты, выпущенные с кораблей Каспийской флотилии, разбились на территории Ирана, передает в четверг, 8 октября, Дождь со ссылкой на телеканал CNN.

Согласно данным американской разведки, как минимум четыре ракеты разбились на территории Ирана в тот момент, когда они летели в Сирию. Один источник говорит, что это могла быть просто авария, однако другой собеседник телеканала это подтвердить не смог.

Также неизвестно, где именно разбились ракеты. CNN напоминает, что корабли Каспийской дивизии базируются в Каспийском море. Это означает, что для достижения Сирии им потребовалось перелетать Иран и Ирак.

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О том, что российские корабли Каспийского флота атаковали позиции террористов «Исламского государства», рассказал министр обороны России Сергей Шойгу в среду, 7 октября. Он отметил в беседе с президентом России Владимиром Путиным, что удары нанесли на расстоянии около 1500 километров высокоточным оружием. Все цели, по его словам, были поражены.

На опубликованной видеозаписи министерства обороны была показана траектория полета ракет. Действительно, они летели через территори Ирана и Ирака. Конечной целью была Сирия. Удары были нанесены с ракетных кораблей «Град Свияжск», «Углич» и «Великий Устюг». Отмечалось, что они были нанесены крылатыми ракетами.