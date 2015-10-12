Снегопады в Румынии парализовали трассы и железную дорогу (фото)
16:56, 12 октября 2015Мир
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Из-за непогоды на севере страны произошли многочисленные ДТП, на дорогах образовались пробки.
На севере страны произошли многочисленные ДТП / @Nicorel
Десятки населенных пунктов в Румынии обесточены из-за снегопадов.
Местами глубина выпавшего снега достигает 15 сантиметров, передает RTR.Moldova.
Из-за непогоды на севере страны произошли многочисленные ДТП, на дорогах образовались пробки. Из-за упавших на рельсы деревьев, было приостановлено движение поездов.
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Румынские метеорологи оставили в силе оранжевый код опасности в связи со снегопадами в уезде Сучава и в горных районах уезда Нямц. На юго-востоке Румынии объявлен жёлтый код в связи с проливными дождями.
В Румынии началась зима / @Nicorel
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