Во Львове выпал первый снег (фоторепортаж)
16:11, 12 октября 2015Общество
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Сегодня на всей территории Украины днем ожидается 5-8° тепла.
В Украине - первый снег / Фото УНИАН
Сегодня, 12 октября, в Львове выпал первый снег.
По сообщению гидрометцентра, местами на западе возможен гололед и налипание мокрого снега.
Сегодня на всей территории Украины днем ожидается 5-8° тепла. На Юге и в Крыму – 11-13°. Ночью температура опустится до 1-3° мороза.
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В северных и восточных областях будет ясно, возможна переменная облачность. На Юге – пасмурно и дожди.
Днем 12 октября в Карпатах и на Прикарпатье местами будет пасмурно, ожидаются сильные осадки, предупреждает ГосЧС.
В западном регионе ожидается также налипание мокрого снега, местами гололед; в южной части Украины местами сильные дожди, порывы ветра 17-22 м/с, местами 25 м/сек.
Неожиданные снегопады оставили без света часть населенных пунктов на западе Украины
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