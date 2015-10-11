ЦИК Беларуси заявляет, что на президентских выборах проголосовали более 80% белорусов (фоторепортаж)

Более 81% белорусских избирателей приняло участие в голосовании на выборах президента страны по состоянию на 18:00.

Такие данные опубликовал на своем сайте Центризбирком республики.

Как заявил секретарь ЦИК, несмотря на вечернее время "явка избирателей на участках достаточно активная".

"Уже никто не сможет упрекнуть, что белорусские избиратели проигнорировали выборы", - сказал представитель ЦИК, передает ТАСС.

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Президентские выборы в Белоруссии признаются состоявшимися, если в них приняло участие более 50% избирателей, внесенных в списки. Для избрания президентом кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей, принявших участие в выборах.

На пост президента претендуют председатель Либерально- демократической партии Сергей Гайдукевич, представитель гражданской кампании "Говори правду" Татьяна Короткевич, действующий глава государства Александр Лукашенко и председатель Белорусской патриотической партии Николай Улахович.