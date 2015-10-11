СМИ: пилотам НАТО приказали избегать контакта с самолетами РФ, в случае "угрозы жизни" - стрелять

Пилотам стран НАТО разрешили атаковать российские военные самолеты над Ираком в случае «угрозы жизни».

Об этом сообщает британская газета Daily Star Sunday, ссылаясь на собственные источники в оборонном ведомстве Великобритании, передает Slon.ru.

Издание отмечает, что британским летчикам был также дан приказ пытаться избегать контакта с российскими самолетами.

Этот шаг был предпринят после того, как британские министры выступили со словами, что ситуация на Ближнем Востоке стала «намного более опасной» из-за действий России.

Ранее директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Илья Рогачев допустил, что Россия может начать наносить удары по позициям ИГИЛ на территории Ирака.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади до этого также заявлял, что его стране для борьбы с терроризмом необходима широкая коалиция при участии России и Ирана. Он подчеркнул, что удары ВВС РФ «возможны», однако этот вопрос пока не обсуждался вопрос с Москвой предметно.

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С 30 сентября российские ВВС наносят удары по территории Сирии.