Генсек ООН: Российские авиаудары усложнили обстановку в Сирии

Как заявил генсек, авиаудары международной коалиции не принесли заметного успеха, передает DW со ссылкой на dpa.

При этом, по его словам, налеты российской авиации вызвали "еще больше новых проблем".

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Гуманитарную ситуацию в Сирии и сопредельных государствах Пан Ги Мун назвал ужасной. По его данным, число беженцев уже превысило 4 миллиона, еще около 10 миллионов человек нуждаются в срочной гуманитарной помощи как в самой Сирии, так и в соседних странах.

Как сообщал УНИАН, РФ продолжает поддерживать действующего сирийского президента Башара Асада. Правительственные войска Сирии проводили наземные операции при поддержке авиации РФ. В Госдепартаменте США сообщили, что менее 10% ударов российской авиации было направлено на позиции ИГИЛ, чаще под удары попадают повстанцы против режима Асада.