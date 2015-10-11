Умерла индийская актриса Манорама, вошедшая в Книгу рекордов Гиннесса за рекордное количество ролей

78-летняя актриса умерла от сердечного приступа в городе Ченнай, передает Би-би-си.

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За более чем 60-летнюю карьеру Манорама также приняла участие в более 1000 спектаклей. Она получила статус легенды индийского кино и вошла в Книгу рекордов Гиннесса за рекордное количество сыгранных ролей.

Зрителям она известна благодаря участию в фильмах "Зита и Гита", "Правда сильнее лжи" и "Вода".