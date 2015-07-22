Наталья Крачковская попала в реанимацию - СМИ
10:25, 22 июля 2015Мир
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Российская актриса Наталья Крачковская госпитализирована в ночь на среду в 15-ю реанимацию Первой Градской больницы в Москве
Наталья Крачковская госпитализирована / Фото УНИАН
Об этом сообщает российское агентство РИА Новости со ссылкой на представителя больницы.
"Крачковская находится в 15-й реанимации, поступила сегодня ночью", - сказала собеседница агентства.
Читайте такжеУмер режиссер фильма «Республика ШКИД»Крачковская родилась 24 ноября 1938 года в Москве. За более чем 40 лет кинокарьеры актриса снялась в 70 с лишним фильмах, как правило, играла второстепенные, но заметные, "характерные" роли.
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