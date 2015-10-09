Второй за день инцидент в США: в университете Техаса открыли стрельбу, студентов просят не покидать здание
21:40, 09 октября 2015Мир
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Известно, что стреляли в двух человек, состояние которых пока не уточняется.
Иллюстративная фотография / Фото УНИАН
Второй за день инцидент со стрельбой произошел в США.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию ABC, неизвестный открыл огонь на территории студенческого городка Университета Южного Техаса.
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Известно, что стреляли в двух человек, состояние которых пока не уточняется. Человек, открывший огонь, скрылся.
По данным ABC, студентам и преподавателям рекомендовано запереться в аудиториях и не выходить наружу.
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