Второй за день инцидент в США: в университете Техаса открыли стрельбу, студентов просят не покидать здание

Второй за день инцидент со стрельбой произошел в США.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию ABC, неизвестный открыл огонь на территории студенческого городка Университета Южного Техаса.

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Известно, что стреляли в двух человек, состояние которых пока не уточняется. Человек, открывший огонь, скрылся.

По данным ABC, студентам и преподавателям рекомендовано запереться в аудиториях и не выходить наружу.