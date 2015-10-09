В России опровергают сообщение о падении нескольких ракет на территории Ирана

Об этом говорится на странице минобороны России в Facebook.

В российском минобороны отметили, что сообщения американских СМИ со ссылкой на анонимные источники не заслуживают доверия.

«В отличие от CNN мы не рассказываем со ссылкой на анонимные источники, а показываем пуски наших ракет и пораженные ими цели практически в режиме реального времени. Не могу говорить всего, но любой профессионал в этой области знает, что при проведении подобных операций, всегда фиксируется изображение цели до и после удара», — говорится в сообщении.

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Также минобороны отмечает, что над Сирией постоянно действует российская группировка беспилотных аппаратов.

«Как бы ни был неприятен и «неожиданен» для наших коллег в Пентагоне и Лэнгли вчерашний удар высокоточным оружием по инфраструктуре ИГИЛ в Сирии, - всё-таки все запущенные с кораблей ракеты нашли свои цели. Это факт. Иначе пришлось бы признать, что расположенные на значительном удалении друг от друга объекты террористической группировки ИГИЛ в Сирии вчера взорвались сами собой. Причём почти синхронно» — заявили в российском военном ведомстве.

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Ранее УНИАН сообщал, что по данным источников CNN в американской разведке, как минимум четыре ракеты, выпущенные с кораблей Каспийской флотилии, разбились на территории Ирана в тот момент, когда они летели до Сирии.