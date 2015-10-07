Путин потребовал от США координаты ИГИЛ

Об этом сообщает ТАСС.

«Если они (США) утверждают, что они знают ситуацию лучше, поскольку уже в течение более чем года работают на сирийской территории, кстати говоря, незаконно, я им сказал, но если они работают и знают ситуацию лучше, то пусть дадут нам цели, которые они выявили за это время, и мы их отработаем», - заявил Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

Читайте такжеРоссия впервые применила в бою аналог "Томагавка", ударив по исламистам

Ранее постоянный представитель США при НАТО Дуглас Льют заявил, что НАТО не будет делиться с Москвой данными разведки, пока Россия поддерживает режим президента Сирии Башара Асада.