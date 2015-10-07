Путин потребовал от США координаты ИГИЛ
17:09, 07 октября 2015Мир
12103
Президент России Владимир Путин заявил, что США должны предоставить Минобороны России информацию о местах нахождения «Исламского государства» в Сирии.
REUTERS
Об этом сообщает ТАСС.
«Если они (США) утверждают, что они знают ситуацию лучше, поскольку уже в течение более чем года работают на сирийской территории, кстати говоря, незаконно, я им сказал, но если они работают и знают ситуацию лучше, то пусть дадут нам цели, которые они выявили за это время, и мы их отработаем», - заявил Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.
Читайте такжеРоссия впервые применила в бою аналог "Томагавка", ударив по исламистам
Ранее постоянный представитель США при НАТО Дуглас Льют заявил, что НАТО не будет делиться с Москвой данными разведки, пока Россия поддерживает режим президента Сирии Башара Асада.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter