Олланд заявил, что Евросоюз предотвратил войну на своих границах

Об этом он заявил 7 октября в выступлении в Европейском парламенте в Страсбурге, "Радио Свобода".

«В Украине мы ответили на грубое нарушение международного права, предотвратив войну на границах нашего континента. 28 членов ЕС продемонстрировали единство в введении санкций. Теперь у нас продолжается дискуссия относительно эффективности и продолжительности санкционного механизма. Германия и Франция решительно настаивают на имплементации Минских договоренностей», – отметил Олланд.

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Евросоюз вместе с США ввели против России санкции – сначала из-за аннексии украинского Крыма, впоследствии – из-за роли Москвы в вооруженном конфликте на Донбассе. Россия отрицает поставки оружия и отправку личного состава своих вооруженных сил на Донбасс и утверждает, что в этом регионе воюют российские «добровольцы».