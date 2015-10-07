Британский премьер настаивает на пересмотре отношений с Евросоюзом

"Мы все знаем, что с ЕС слишком большой, слишком властный, слишком много вмешивается. Но мы также знаем о нем одну правильную вещь – это единственный самый большой рынок в мире", - сказал Дэвид Кэмерон, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.

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"Поверьте, у меня нет романтической привязанности к Евросоюзу и его институтам. Меня интересуют только две вещи: процветание и влияние Британии. Именно поэтому я собираюсь бороться за пересмотр соглашений", - добавил он.

Напомним, Палата общин поддержала план премьер-министра страны Дэвида Кэмерона о проведении до конца 2017 года референдума о дальнейшем членстве страны в Евросоюзе.

Сам Дэвид Кэмерон неоднократно заявлял, что хотел бы сохранить Великобританию в ЕС. При этом он добивается пересмотра роли страны в европейском сообществе.

Также Великобритания настаивает на ограничении социальных выплат мигрантам.