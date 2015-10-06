ВВС Турции зафиксировали неизвестный МиГ-29 и вступили с ним "во взаимодействие"

16:19, 06 октября 2015
Мир
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Неизвестный истребитель МиГ-29 и сирийские ракетные комплексы «вступили во взаимодействие» с восемью турецкими истребителями F-16, которые патрулировали границу с Сирией.

Фото: УНИАН

Об этом сообщил представитель турецких военных. При этом он отметил, что какой стране принадлежал МиГ-29 установить не удалось, передает Reuters.

Как сообщается, источник не стал уточнять, что именно имеется в виду под «вступили во взаимодействие».

В сообщении уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 5 октября.

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Накануне из-за первого вторжения российской авиации в воздушное пространство Турции, НАТО созывало экстренное заседание. Тогда генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что не верит в случайность этих действий. После первого инцидента МИД страны вызывал для объяснений посла РФ. В РФ заявили, что проверяют второй случай нарушения своими самолетами воздушных границ Турции.  Во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что второе подряд нарушение Россией воздушного пространства Турции "не выглядит" случайным. 

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