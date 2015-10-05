Австрия готова отмывать российские деньги, поэтому Путин так долго остается у власти - лауреат Пулитцеровской премии

Одна из причин, по которой Путин так долго остается у власти - это готовность Австрии отмывать российские деньги.

Об этом заявила Энн Эпплбаум, эксперт по Восточной Европе и лауреат Пулитцеровской премии, газете Presse am Sonntag, передает Die Presse.

"Моя проблема с Австрией, в частности, это готовность отмывать российские деньги. Это одна из причин, почему Путин так долго остается у власти: потому что западные страны так охотно помогали воровать деньги у российского государства, уводить их из страны и отмывать", - считает эксперт.

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Эпплбаум уверена, что Австрия должна прекратить отмывать российские деньги.

"Ради самой себя. Потому что в противном случае, Вы сами станете жертвой этой коррупции. Поддержка России для Австрийской партии свободы понятна, и, возможна также поддержка других социальных и политических групп. Если Вы хотите оставаться независимой страной, то должны это остановить", - говорит эксперт.

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