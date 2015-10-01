Сирийский капкан для Путина

Российский президент Владимир Путин добровольно и сознательно втянул РФ в сирийский конфликт. Но Сирия, где война носит не гибридный, а яркий религиозный характер (сунниты против шиитов) окончательно утопит путинский режим не позднее 2017 года. Парадоксально, но на данный момент, Путин делает все для ускорения собственного конца.

Основным мотивом ввязаться в сирийскую авантюру для Путина выступает сохранение собственной власти любыми методами. После полного провала возможной сделки между Россией и США по разделению зон влияния в Европе и мягкого выхода РФ из войны с Украиной стало очевидно, что Путин окончательно забронировал себе место в очереди за Асадом. В очереди на смену режима и кардинальной перестройки всей страны и общества. «Мягкость» президента США Обамы оказалась обманчива, и никакого размена Украины на Сирию не произошло. В результате 30 сентября Путин в который раз поднял ставки и ввязался в конфликт на стороне окончательно проигрывающей коалиции шиитов.

Путин делает все для ускорения собственного конца

Скорее всего, для удержания стремительно ускользающей власти уже в самой России Путин вытащит свой последний козырь, который сработал в начале его президентской карьеры, – борьбу с исламским терроризмом в самой России. Очень не хочется увидеть повторения страшных терактов в Москве и других российских городах (как взрывы домов на Каширском шоссе), но у Путина не остается другого рычага удержания власти, как снова «начать мочить в сортире» своих реальных или виртуальных внутренних врагов. Учитывая, что мусульмане в России преимущественно являются суннитами, создать почву для новой волны терроризма в стране не так уж и сложно. После этого Кремль окончательно закрутит все гайки в условиях гибридной войны с Западом, реальной войны в Украине и Сирии, а также внутренней войны с терроризмом. Очень хочется ошибиться, но Путин динамично двигается именно к такому сценарию.

У Путина не остается другого рычага удержания власти, как снова «начать мочить в сортире» своих реальных или виртуальных внутренних врагов

Стоит обратить внимание на еще один момент, – полное фиаско российской пропагандистской машины за пределами РФ после захода Путина в Сирию. Российская пропаганда казалась непобедимой и гиперэффективной против дезориентированных украинских СМИ и власти. Но реальное противостояние с западной пропагандистской машиной, легко перемоловшей Милошевича, Хусейна и Каддафи, закончилось в первый же день боевых действий. Видео и фото убитых мирных жителей Сирии после налета российской авиации уже облетели все ключевые мировые СМИ. Попытки России убедить мир в бомбардировке штабов ИГИЛ были полностью разбиты репортажами с разбомбленных городов, подконтрольных союзной Западу сирийской оппозиции.

Жесткие требования Германии (на уровне самого пророссийского официального политика – министра иностранных дел ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера) объяснить РФ причину бомбардировок сирийских городов вне зоны влияния ИГИЛа – только начало. Конечным результатом станет полная демонизация Путина, его окружения и всей российской силовой вертикали. Что последует за этим? Российская вариация на тему последних дней ближневосточных и североафриканских диктаторов. В этом контексте, любопытно наблюдать как самые смелые бизнесмены, приближенные к властям РФ, попробуют выскочить из падающего в пропасть локомотива, управляемого Путиным и Кремлем. Немногим это удастся.

РФ сполна ощутит на себе тактику, которую Путин использовал в Крыму и Донбасе

Пока же Запад спокойно дает России окончательно зайти в Сирию в военном плане. Но на информационном фронте уже вовсю работает антипутинская кампания. Никакие деньги и информационные манипуляции в ближайшем времени не способны будут сохранить путинских симпатиков в странах Запада. Уже совсем скоро их головы будут совершенно стерильны от тщательно взращиваемых Россией клише, мифов, «убойных исторических фактов» и другого информационного мусора.

Что касается непосредственно военной фазы противостояния в Сирии – РФ сполна ощутит на себе тактику, которую Путин использовал в Крыму и Донбасе. Официально ни один солдат из блока НАТО не будет воевать с российскими вооруженными силами в Сирии. Неофициально, все желающие (а их будет немало) смогут попрактиковаться в борьбе с последней «империей зла». Нет никаких сомнений, что надолго Россию не хватит, как и ее вооруженных сил. После окончательно разгрома российского военного контингента в Сирии и полного упадка экономики РФ, нет нужды описывать новый цикл распада общества и государства, через который пройдет Россия.

Сложно понять другое. Почему Путин, как и другие диктаторы, идет самым коротким путем к собственному концу, окончательно добивая свою страну и российский социум. Скорее всего, имеет место некий предохранитель истории, не позволяющей темной стороне надолго взять верх. Поэтому «хроники сбитого бомбардировщика», пилотируемого Путиным, подходят к завершению. Осталось увидеть финальный акт.