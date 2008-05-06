Россия предлагает Украине координироваться на мировом рынке зерна

Российская Федерация вновь выступает за создание «зернового ОПЕК».

Как сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РФ, об этом шла речь в ходе встречи главы Минсельхоза России Алексея ГОРДЕЕВА и министра аграрной политики Украины Юрия МЕЛЬНИКА.

«Для координации производства и торговли зерном надо иметь единый международный орган», - подчеркнул А.ГОРДЕЕВ. При этом он отметил, что на сегодняшний день Черноморский регион (Россия, Украина и Казахстан) является одним из крупнейших игроков на мировом рынке зерна.

Кроме того, на встрече была достигнута договоренность о создании российско-украинской рабочей группы, которая в трехмесячный срок должна подготовить предложения по формату двустороннего сотрудничества в области семеноводства. "В состав этой группы должны войти не только специалисты отраслевых министерств, но и ученые, представители агробизнеса, ассоциаций и союзов", - отметил А.ГОРДЕЕВ.

Он также сообщил, что "в рамках Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы поддержка элитного семеноводства в России выросла в 4 раза, в текущем году она составит более 500 млн. рублей". "Мы также поставили задачу использовать под посев только кондиционные семена", - добавил А.ГОРДЕЕВ.

Как сообщал УНИАН, в 2007 году Россия предложила создать "зерновой ОПЕК" для координации мировой торговли зерном. "Россия предложила обратиться к странам - основным производителям и экспортерам зерна с идеей о создании организации по типу той, что есть у экспортеров энергоресурсов, своего рода зерновой ОПЕК для координации производства и торговли зерном в мире", - сказал министр сельского хозяйства России А.ГОРДЕЕВ.

Министр аграрной политики Украины Ю.МЕЛЬНИК согласился с предложением А.ГОРДЕЕВА, отметив, что России, Украине и Казахстану необходимо скоординировать действия на зерновом рынке.