Циклон-убийца прошел по Мьянме: 22 тыс. погибших и 41 тыс. пропавших

Число жертв тропического циклона в Мьянме возросло до 22 тыс. 464 человек, передает Associated Press со ссылкой на местное гостелевидение. Еще 41 тыс. человек считаются пропавшими без вести.

Государственные СМИ Мьянмы сообщают о 10 тыс. погибших только в одном городе Богале. О масштабах трагедии можно судить по тому, что власти страны согласились принять иностранную гуманитарную помощь, от которой раньше они отказывались.

Основной удар стихии пришелся на селения в низине дельты р.Иравади. Ветер вызвал морской шторм, который обрушился на берег, снося города и села. Скорость ветра во время прохождения циклона достигала 190 км/ч. В некоторых деревнях в этом районе разрушено до 95% домов, передает Би-би-си со ссылкой на сообщения Международного Красного Креста.

Ранее власти страны сообщали о 15 тыс. погибших. Напомним, что тропический циклон "Наргиз" обрушился на ряд районов Мьянмы (прежнее название - Бирма) 3 мая. Повреждение телефонной и интернет-связи в Янгоне (бывшем Рангуне) препятствует достоверной оценке степени разрушения в регионе.

РБК