"Хотели забрать домой несколько звезд": Двое детей осквернили 50 советских могил в Польше

Об этом сообщает ТАСС.

В местных правоохранительных органах сообщили, что виновники инцидента - десятилетний мальчик и девятилетняя девочка.

Как полагают правоохранители, дети разбили более 50 надгробных плит, в том числе размещенные на них красные звезды. Дети рассказали, что хотели забрать домой несколько звезд.

В разговоре с прокурором в присутствии детского психолога злоумышленники признали свою вину.

Отмечается, что за подобные деяния по польским законам совершеннолетним грозит до пяти лет лишения свободы.

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Ранее сообщалось, в населенном пункте Милейчице на востоке Польши было осквернено более 50 могил воинов Красной армии, которые погибли во время Второй мировой войны. В российском МИДе призвали Варшаву «публично и недвусмысленно» осудить действия злоумышленников.