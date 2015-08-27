Süddeutsche Zeitung: Молчание на могилах

Об этом сообщает Катрин Кальвайт в своей статье «Молчание на могилах», опубликованной на сайте газеты Süddeutsche Zeitung.

Список доказательств участия российских войск в войне в Украине довольно длинный, а теперь появились новые указания. Правительство России долгое время отрицало, что солдаты вообще воюют на стороне сепаратистов на Донбассе. Но затем украинские журналисты опубликовали фотографии гробов, которые транспортировались в Россию через границу.

Примерно в то же время на российского депутата псковского областного собрания депутатов, оппозиционного политика Льва Шлоссберга, напали несколько мужчин и тяжело избили. Он сообщил общественности, что российские десантники, которые, очевидно, погибли в восточной Украине, были похоронены в России, в своих родных городах. Журналистам, которые следили за захоронениями, угрожали. Семьи, которые хотели оплакать своих близких, были напуганы угрозами наказания в случае, если они не будут хранить тайну и молчание. Чуть позже с могил погибших исчезли таблички с именами. Лев Шлоссберг сказал тогда независимому интернет-каналу «Дождь-ТВ»: «Есть новые могилы без имен и дат смерти, без военных знаков. Это напоминает Афганистан. Тогда, в Советском Союзе, потери скрывали таким же образом».

Комитет солдатских матерей, в который обращались многие семьи в поисках своих пропавших без вести сыновей и который, в свою очередь, проводит поиски военнослужащих и засекреченных районов ввода в бой, Кремль назвал «иностранным агентом». Это равноценно криминализации. В мае глава Кремля Владимир Путин издал указ, согласно которому, потери в рядах вооруженных сил становятся государственной тайной. Теперь запрещено сообщать о гибели служащих министерства обороны в «специальных операциях» в мирное время. Что такое эти «специальные операции», никто не уточнил.

2000 семей погибших солдат, очевидно, были выплачены компенсации

Вскоре после этого, украинская армия атаковала российских солдат на поле боя и допросила их. Молодые люди признались, что без их ведома, они были заброшены в зону боевых действий и вынуждены воевать. По данным украинских СМИ, они попросили помощи российского посольства, которое сообщило, что молодые люди не являются военнослужащими и находятся в Украине по собственной воле. В Москве позже прозвучали объяснения, что российские солдаты на Донбассе либо «заблудились», либо находятся в отпуске.

Теперь российская газета «Деловая жизнь» (экономика), вероятно, случайно опубликовала информацию, которая позволит понять, сколько погибших на самом деле воевали на стороне российской армии и сепаратистов, и были транспортированы из Украины в Россию в гробах. Газета опубликовала, как сообщает и подтверждает Forbes, статью об «увеличении военных расходов в 2015 году». Согласно статье, значительное количество было выплачено в качестве компенсаций военнослужащим, которые принимали участие в военных действиях на территории Украины.

Кроме того, возмещение на сумму три миллиона рублей (около 40 000 евро) было выплачено тем семьям, чьи родственники были убиты в операциях в Украине. Инвалидность получили примерно половина, сообщает корреспондент Forbes. Так называемые контрактники, которые временно служат в армии, получали по 1800 рублей (примерно 23 евро) в день за службу. В целом, сообщает «Деловая жизнь», компенсации были выплачены 2000 семей погибших солдат и 3200 раненным, что в сумме составляет 17 миллионов евро.

Forbes сообщает, что новость уже после короткого времени исчезла с веб-сайта российской газеты – очевидно, вмешалась цензура. Тем не менее, украинские журналисты ранее сделали скриншот. Следует предположить, Кремль заявит, что сообщение и данные – это фальсификация.

Российский депутат Борис Немцов, который в феврале был убит на улице в Москве, должно быть, был очень близок к тому, чтобы предоставить дальнейшие доказательства активного вмешательства Москвы на Донбассе. Он хотел, как сам заявлял в интервью, изменить Россию и открыть «новую информацию о войне в восточной части Украины». Вскоре после этого он был убит.