Норвегия хочет увеличить военные расходы, чтобы противостоять агрессии РФ в Арктике - Reuters

Об этом заявил министр обороны страны Хаакон Бруун-Ханссен, передает "Новое время" со ссылкой на Reuters.

В связи с этим он обратился к правительству страны с просьбой увеличить в течение следующих 20 лет финансирование на более чем $20 млрд.

По словам Бруун-Ханссена, все больше увеличивающееся военное присутствие РФ в Арктике создает для Норвегии неопределенность и потенциальную угрозу.

"Наш восточный сосед наращивает военные возможности, также в близких к нам районах. Они уже продемонстрировали, что готовы использовать военную силу для удовлетворения политических амбиций", - подчеркнул министр.

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Глава оборонного ведомства отметил, что если оставить оборонный бюджет страны на нынешнем уровне, то придется серьезно урезать оперативные возможности норвежской армии.

"Мы вынуждены будем убирать целые дивизионы и сворачивать уже запланированные реформы. Это приведет к тому, что наши вооруженные силы просто исчезнут", - заявил он.

Ранее УНИАН сообщал, что Россия в конце сентября отправила несколько военных кораблей на новую базу противовоздушной обороны (ПВО) в Арктике.

В РФ отмечают, что укрепляют свои военные силы на севере в ответ на расширение НАТО до российских границ.