Путин распорядился создать в Москве мемориал жертвам политических репрессий
Президент России Владимир Путин распорядился возвести в Москве мемориал жертвам политических репрессий.
Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
«Возвести в г. Москве мемориал жертвам политических репрессий по проекту скульптора Г.В. Франгуляна «Стена скорби», - говорится в указе.
Ранее сообщалось, что памятник жертвам репрессий установят на углу проспекта Академика Сахарова и Садового кольца.
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Ранее УНИАН сообщал, что турецкая мониторинговая группа, которая осуществила неофициальный визит в оккупированный Крым с 27 по 30 апреля текущего года с целью оценки состояния крымских татар на полуострове, обнаружила многочисленные нарушения прав крымских татар и других жителей полуострова.