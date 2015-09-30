Путин распорядился создать в Москве мемориал жертвам политических репрессий

Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Возвести в г. Москве мемориал жертвам политических репрессий по проекту скульптора Г.В. Франгуляна «Стена скорби», - говорится в указе.

Ранее сообщалось, что памятник жертвам репрессий установят на углу проспекта Академика Сахарова и Садового кольца.

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Ранее УНИАН сообщал, что турецкая мониторинговая группа, которая осуществила неофициальный визит в оккупированный Крым с 27 по 30 апреля текущего года с целью оценки состояния крымских татар на полуострове, обнаружила многочисленные нарушения прав крымских татар и других жителей полуострова.