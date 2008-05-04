Грузия обвиняет Россию в провокации и обличает во лжи

Представитель МИД Грузии назвал провокацией сообщения ряда российских СМИ о том, что официальный Тбилиси якобы готовится к проведению вооруженной операции в Абхазском регионе.

"Такие утверждения, - заявил он, - абсолютно безосновательны и носят провокационный характер, преследующий цель вывести из равновесия грузинскую строну и ввести в заблуждение международную общественность".

Как передает ИТАР-ТАСС, представитель внешнеполитического ведомства Грузии также назвал дезинформацией сообщения о том, что "ряд иностранных посольств в Тбилиси готовятся к эвакуации своих сотрудников из столицы Грузии".

Представители аккредитованных в Тбилиси посольств ведущих стран мира заявили, что "работают в обычном режиме и не готовятся к эвакуации сотрудников своих посольств".