В ООН шокированы авиаударами по гражданским в Сирии - BBC

На выходных сирийские правительственные войска нанесли авиаудары по рынку в центре города Дума у Дамаска, убив более 80 человек, сообщает BBC Украина.

Во время трехдневного визита в Сирию господин О'Брайен заявил, что атаки против гражданского населения являются "незаконными, неприемлемыми и их следует остановить".

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Авиаудары по Думе стали одним из самых кровавых инцидентов четырехлетнего конфликта в Сирии, в котором погибли уже более 250 тысяч человек.