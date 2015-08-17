В ООН шокированы авиаударами по гражданским в Сирии - BBC
22:24, 17 августа 2015Мир
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Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен заявил, что шокирован пренебрежением к жизни гражданских в Сирии.
REUTERS
На выходных сирийские правительственные войска нанесли авиаудары по рынку в центре города Дума у Дамаска, убив более 80 человек, сообщает BBC Украина.
Во время трехдневного визита в Сирию господин О'Брайен заявил, что атаки против гражданского населения являются "незаконными, неприемлемыми и их следует остановить".
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Авиаудары по Думе стали одним из самых кровавых инцидентов четырехлетнего конфликта в Сирии, в котором погибли уже более 250 тысяч человек.
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