Израильские СМИ подсчитали количество военной техники РФ на сирийском аэродроме в Латакии

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Newsru.co.il.

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"В настоящее время Россия сосредоточила на авиабазе в Латакии 28 боевых самолетов, в том числе 12 бомбардировщиков Су-24, 12 штурмовиков Су-25 и четыре истребителя Су-30, а также 20 боевых и транспортных вертолетов. Помимо этого, сообщается об использовании беспилотных аппаратов для разведки", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, по имеющейся неподтвержденной информации первыми целями для российской группировки в Сирии может стать поддержка Сирийской Арабской армии и проправительственых сил в районах Пальмиры и Идлиба.

"Если наращивание сил будет продолжаться такими же темпами, то к началу следующей недели группировка (российских военных - УНИАН) может возрасти вдвое", - отмечается в сообщении.