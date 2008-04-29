Представитель НАТО утверждает, что в Грузии его оболгали

Официальный представитель НАТО Джеймс Аппатурай обвинил грузинское телевидение в "ужасном искажении" его слов, сообщает Лента.ру со ссылкой на ИТАР-ТАСС. Грузинское телевидение в понедельник вечером, ссылаясь на заявление Аппатурая, сообщило, что НАТО выступает за вывод российских миротворцев из зоны грузино-абхазского конфликта.

"Я хочу подчеркнуть, что это сообщение полностью ложно. Я не говорил ничего подобного, и ничего подобного не говорилось в Совете НАТО", – сообщил официальный представитель Альянса.

По его словам, 28 апреля на заседании Cовета НАТО грузинский спецпредставитель действительно поднимал вопрос о миротворцах. Однако, как подчеркнул Аппатурай, "ни одна из стран НАТО не делала допущения, что эти миротворцы должны быть выведены из зоны конфликта или что они должны быть заменены на какие-то другие силы".

Официальный представитель НАТО пояснил, что на заседании ряд стран лишь повторили ранее звучавшие опасения, что действия РФ в отношении Южной Осетии и Абхазии могут негативно сказаться на обстановке в регионе. Он подчеркнул, что никаких иных заявлений на Совете не делалось. По словам Аппатурая, материал, распространенный грузинскими СМИ, "это ужасное, худшее искажение информации, с которым ему доводилось сталкиваться".