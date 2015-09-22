Прокуратура обвинила 91-летнюю немку в соучастии в 260 тысячах убийств

Бывший радистке СС инкриминировали соучастие в массовом убийстве заключенных концлагеря, передает Немецкая волна.

Генеральная прокуратура федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн произнесла обвинения 91-летней гражданке Германии, которая в годы Второй мировой войны находилась в рядах СС и с апреля по июль 1944 работала радисткой в комендатуре лагеря смерти Освенцим. Ей вменяют соучастие в более чем 260 тысячах убийств евреев. Как сообщила прокуратура в понедельник, 21 сентября, дело содержит достаточно обоснованное подозрение в совершении преступления.

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В случае, если земельный суд в Киле удовлетворит иск прокуратуры, состоится процесс, который может стать последним по факту массового уничтожения людей в Освенциме.

Ранее перед судом предстал бывший унтершарфюрером СС Оскар Гренинг. За соучастие в массовом убийстве заключенных Освенцима 94-летнего немца приговорили к четырем годам тюрьмы.