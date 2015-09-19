Болгария закрыла границу для потока нелегальных мигрантов

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил в субботу, 19 сентября, в Созополе, что София "закрыла границу для нелегальных иммигрантов". По его словам, въезд в страну возможен только для тех, кто попытается осуществить его на законных основаниях, сообщает Deutsche Welle.

Глава правительства подчеркнул, что по просьбе болгарских коллег сотрудники турецких полиции и жандармерии удерживают беженцев "на расстоянии 40 километров" от турецко-болгарской границы.

"Пропускаются только легковые автомобили и грузовики", - цитирует Борисова интернет-сайт OFFNews.

"Подобный порядок позволяет хотя бы в минимальной степени упорядочить поток мигрантов, стремящихся в ЕС", - говорится в сообщении.

Болгарский премьер также добавил, что София готова к внеочередному созыву в среду, 23 сентября, заседания правительства для поиска возможных путей урегулирования cложившейся ситуации.

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По словам Борисова, министр внутренних дел Болгарии Румяна Бычварова и главный секретарь МВД Георгий Костов держат ситуацию под личным контролем и находятся в постоянном контакте с турецкими пограничниками.