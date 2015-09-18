С начала года в Европу по Средиземному морю прибыли более 473 тысяч мигрантов

Об этом сообщила Международная организация по миграции (МОМ), передает ТАСС.

Всего с начала года в Европу прибыло 473 тыс. 887 мигрантов и беженцев, указывает МОМ. Из них более 349 тыс. сошли на берег в Греции и около 122 тыс. - в Италии.

"По крайней мере 182 тыс. мигрантов прибыли из Сирии, и теперь сирийцы составляют около 40% всех мигрантов", - сообщил официальный представитель МОМ Джоэл Миллман.

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С начала года при попытке добраться до Европы погибли 2812 мигрантов.

Сирийцы составляют основную группу мигрантов, прибывших в Грецию - 175 тыс. 375 человек. В эту страну прибыли также более 50 тыс. афганцев и более 11 тыс. пакистанцев. В Италии основную группу мигрантов составляют эритрейцы - 30 тыс. 708 человек. Кроме того, в эту страну прибыли более 15 тыс. нигерийцев и около 9 тыс. сомалийцев.

17 сентября Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии о распределении 120 тыс. беженцев по странам ЕС. Принятие этой меры носит рекомендательный характер. Окончательное решение предстоит принять Совету ЕС на уровне министров внутренних дел стран сообщества, которые в очередной раз соберутся в Брюсселе 22 сентября.