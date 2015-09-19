Число жертв землетрясения в Чили возросло до 13 человек

Количество пропавших без вести составляет шесть человек, передает РИА Новости.

В ночь на четверг у побережья Чили произошло землетрясение, его магнитуда, по данным геологической службы США, составила 8,3. Эпицентр толчков располагался в 54 километрах к северо-западу от города Ильяпель, в 228 километрах к северу от столицы страны Сантьяго. За землетрясением последовал афтершок магнитудой 6,4.

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По данным национальной службы по чрезвычайным ситуациям, тело еще одного мужчины было обнаружено в одном из районов административного центра области Кокимбо. До этого считалось, что от землетрясения и последовавшей затем океанской волны погибли 12 чилийцев.