В Чили увеличилось число жертв землетрясения и цунами
09:12, 17 сентября 2015Мир
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В Чили число жертв землетрясения выросло до пяти человек, эвакуированы около миллиона жителей.
REUTERS
Директор Национального управления по чрезвычайным ситуациям Рикардо Торо призвал жителей районов, в которых сохраняется угроза цунами, не возвращаться в свои дома, передают РИА Новости.
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Заместитель главы МВД Чили Махмуд Алеуй уточнил, что трое из пяти погибших умерли в результате сердечного приступа от стресса, вызванного случившимся, еще двое погибли в результате обрушения крыши и камнепада.
Напомним, что после мощного землетрясения Чили атаковало цунами, волны которого достигали 4 м.
Мощное землетрясение в Чили вызвало угрозу цунами
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