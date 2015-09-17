В Чили увеличилось число жертв землетрясения и цунами

Директор Национального управления по чрезвычайным ситуациям Рикардо Торо призвал жителей районов, в которых сохраняется угроза цунами, не возвращаться в свои дома, передают РИА Новости.

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Заместитель главы МВД Чили Махмуд Алеуй уточнил, что трое из пяти погибших умерли в результате сердечного приступа от стресса, вызванного случившимся, еще двое погибли в результате обрушения крыши и камнепада.

Напомним, что после мощного землетрясения Чили атаковало цунами, волны которого достигали 4 м.