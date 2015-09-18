Жителей Японии предупредили о приближающемся цунами

По прогнозу синоптиков, высота волны может составить от 20 см до 1 метра, передает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо.

Ожидается, что берегов Хоккайдо цунами достигнет около пяти часов утра по местному времени (23:00 по Киеву четверга), а затем дойдет и до побережья центральных районов Тохоку и Канто.

В этой связи жителям прибрежных районов рекомендовано как можно дальше отойти от берега, а морякам и рыбакам - не выходить в море.

Вместе с тем, прогнозов о том, представляет ли цунами угрозу Японии, пока нет. Синоптики внимательно следят за ситуацией.

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Как сообщал УНИАН, землетрясение в Чили произошло 16 сентября в 19:54 по местному времени (01:54 17 сентября по Киеву). Эпицентр находился в 233 км от столицы Чили Сантьяго и в 54 км от города Иллапель.

Отмечается, что число жертв землетрясения выросло до пяти человек, эвакуированы около миллиона жителей.