В ЕЦБ наплыв мигрантов назвали средством от самоубийства Европы

Стареющее европейское общество нуждается в мигрантах, заявил вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио.

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на интервью, которое Констанцио дал Reuters.

"Европа в течение многих лет совершает демографическое самоубийство, — заявил 71-летний чиновник. — Чтобы изменить тенденцию, недостаточно просто поощрять рождаемость. Нужна и иммиграция. Если ее не будет, мы создадим большое препятствие для роста и социального благополучия последующих поколений".

По словам Констанцио, ЕЦБ не под силу в одиночку изменить негативный тренд европейской экономики.

Схожие мысли высказал в сентябре немецкий вице-канцлер и министр экономики Зигмар Габриэль.

"Если нам удастся быстро научить тех, кто приезжает к нам, и привлечь их к работе, то мы решим одну из основных будущих проблем нашей экономики — недостаток квалифицированных рабочих", — заявил Габриэль, выступая перед парламентариями.

Агентство Евросоюза по безопасности внешних границ (Frontex) 14 сентября сообщило, что с начала года границу ЕС пересекли более 500 тысяч мигрантов.

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Отмечается, что из-за нестабильной ситуации в странах Северной Африки и Ближнего Востока в европейские государства прибывает все большее число вынужденных переселенцев. По плану Еврокомиссии, беженцы должны распределяться по странам ЕС пропорционально населению, экономике, уровню жизни в государствах.

Например, Франции необходимо будет разместить 14,7 процента беженцев, Германии — 18,42 процента. Всего государства Евросоюза договорились принять у себя 32 тысячи мигрантов в течение двух лет. Однако Германия, самая популярная у мигрантов страна ЕС, ожидает до конца года получить один миллион заявок на предоставление статуса беженца.

Венгрия, Словакия, Румыния, Польша и Чехия выступают решительно против системы квот.