За лишение России права вето в ООН выступили уже 67 стран
09:20, 16 сентября 2015Мир
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Уже 67 стран поддержали инициативу воздержания от права вето в Совете Безопасности ООН в случаях, когда конфликты приобретают особую жесткость.
flickr.com/photos/sanjit
Об этом написал на своей странице в "Твиттере" официальный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев.
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"67 стран уже поддержали инициативу воздержания от права вето в Совете Безопасности ООН, чтобы прекратить злоупотребления право вето Россией", - написал Юрий Сергеев.
Как сообщал УНИАН, 29 июля Россия правом вето заблокировала создание международного трибунала по расследованию катастрофы Boeing-777 Malaysia Airlines, который был сбит 17 июля 2014 года над Донбассом.
67 states supported #restraintheveto initiative to save the #UNSC authority and stop abuse of veto right by #Russiapic.twitter.com/klldab1DXC
— Yuriy Sergeyev (@Yuriy_Sergeyev) September 16, 2015
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