За лишение России права вето в ООН выступили уже 67 стран

Об этом написал на своей странице в "Твиттере" официальный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев.

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"67 стран уже поддержали инициативу воздержания от права вето в Совете Безопасности ООН, чтобы прекратить злоупотребления право вето Россией", - написал Юрий Сергеев.

Как сообщал УНИАН, 29 июля Россия правом вето заблокировала создание международного трибунала по расследованию катастрофы Boeing-777 Malaysia Airlines, который был сбит 17 июля 2014 года над Донбассом.