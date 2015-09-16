За лишение России права вето в ООН выступили уже 67 стран

09:20, 16 сентября 2015
Мир
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Уже 67 стран поддержали инициативу воздержания от права вето в Совете Безопасности ООН в случаях, когда конфликты приобретают особую жесткость.

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Об этом написал на своей странице в "Твиттере" официальный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев.

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"67 стран уже поддержали инициативу воздержания от права вето в Совете Безопасности ООН, чтобы прекратить злоупотребления право вето Россией", - написал Юрий Сергеев.

Как сообщал УНИАН, 29 июля Россия правом вето заблокировала создание международного трибунала по расследованию катастрофы Boeing-777 Malaysia Airlines, который был сбит 17 июля 2014 года над Донбассом.

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