Медведев призвал экономить: Эксперты пока не поняли, нащупала ли российская экономика "дно"

Правительство РФ должно проводить ответственную экономическую политику, соразмерную имеющимся возможностям, и в текущей сложной ситуации бюджет на 2016 год должен быть реалистичным - надо экономить деньги "по всем фронтам", заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передают РИА Новости.

На совещании по экономическому развитию он отметил, что в настоящее время идут экспертные дискуссии на тему, нащупала ли российская экономика "дно" или нет, возвращается ли она к росту или этого процесса не наблюдается.

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"Но задача, в любом случае, у правительства заключается в том, чтобы проводить ответственную экономическую политику, соразмерную тем экономическим возможностям, которые мы в настоящий момент имеем", - заявил Медведев.

"Сверстать необходимо реалистичный бюджет на следующий год, как мы и договаривались. Повысить максимально эффективность бюджетных расходов. Деньги экономить, делать это, что называется, по всем фронтам", - указал глава правительства, добавив, что при этом по мере возможности надо продолжать реализацию социальных программ, "сохранить все основное, что было достигнуто в последние годы".