Бжезинский считает, что политика РФ приведет к коллапсу украинской экономики

Известный американский политолог Збигнев Бжезинский предупреждает, что Россия может осуществлять свою политику в отношении Украины таким образом, что избежит конфронтации, но приведет к коллапсу украинской экономики.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он сказал во время участия в Брюссельском форуме.

"Проблема заключается в том, что россияне могут осуществлять свою политику в отношении Украины так, что избегут политической конфронтации, но получат в качестве результата тотальный коллапс украинской экономики... Россия страдает от наших санкций, но остается большой силой, поэтому достигает больших изменений в геополитической ситуации", - сказал Бжезинский.

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Он выразил серьезную обеспокоенность по поводу готовности вооруженных сил РФ и самой России "к значительной войне".

Бжезинский провел параллели между ситуацией, которая сложилась в настоящее время в российском генералитете, и ситуацией с "генералами Германии, которые после аншлюса предупреждали Гитлера по поводу его усилий в отношении Чехословакии, если он втянет Германию в войну, которая еще к этому не готова, но будет готова через несколько лет". "И они были правы. Сегодня существует аналогичная ситуация", - считает он.

В этой связи Бжезинский выразил убеждение, что России необходимо четко сказать, что "сознательное использование силы, даже раз от раза, приведет к большой цене, которую заплатит Россия, и что мы готовы осуществить для этого необходимые действия".