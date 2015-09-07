В Брюсселе протестуют около 5 тысяч фермеров против снижения цен на продукцию

Более пяти тысяч аграриев, в основном из Бельгии и Франции, и более тысячи тракторов, по данным профсоюзов, съехались в понедельник в "европейский квартал" Брюсселя, чтобы потребовать от институтов Евросоюза и национальных властей финансовой поддержки фермерских хозяйств, находящихся на грани разорения, сообщает РИА-Новости.

Полиция заранее сообщила автомобилистам, что подъезды к официальным зданиям ЕС будут блокированы манифестантами.

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Цены на продукцию упали вследствии перепроизводства с 37 евроцентов за литр в 2014 году до 25-28 евроцентов — в 2015 году. Данная ценовая планка не покрывает производственные расходы фермеров, среди которых участились банкротства. По мнению профсоюзов молочников, оптимальная цена, которая оградит их от разорения, должна быть на уровне 37-40 евроцентов.