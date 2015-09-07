Израиль начал строить ограждения на границе для предотвращения наплыва мигрантов (видео)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал ситуацию с массовым наплывом сирийских беженцев на территории Евросоюза, передает ZN.UA со ссылкой на The Telegraph.

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Он отметил, что "сегодня мы видим, что случается, когда государства теряют контроль над своими границами".

По словам Нетаньяху, "необходимо обеспечить контроль над границами Израиля почти на 360 градусов".

Как сообщал УНИАН ранее, Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что миграционный кризис, с которым столкнулся ЕС, продлится еще долго. При этом она отметила, что чем быстрее ЕС воспримет это психологически и политически, тем быстрее сможет найти эффективное решение.