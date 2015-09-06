Могерини сделала прогноз по миграционному кризису: он продлится еще долго

Об этом заявила Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини на пресс-конференции после завершения неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС, передает "Европейская правда".

"Встреча была нелегкой. Нам пора понять, что этот кризис является не тем, что повлияет на ту или иную страну ЕС, он повлияет на всех нас", - отметила она.

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"К сожалению, на то, чтобы понять то, что эти люди прибыли не в одну или другую страну, а в Европу, отняло у нас несколько месяцев", - подчеркнула Могерини.

"Пора прекратить взаимные обвинения. Этот кризис не решится за один день. Он продлится еще долго", - считает высокий представитель ЕС.

При этом она отметила, что чем быстрее ЕС воспримет это психологически и политически, тем быстрее сможет найти эффективное решение.

Как сообщал УНИАН ранее, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нелегальные мигранты с Ближнего Востока и Африки являются проблемой Германии, а не остальных стран Евросоюза. При этом он отметил, что Венгрия будет регистрировать всех мигрантов, как того требуют европейские правила.