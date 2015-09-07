В РФ недовольны, что позицию Москвы не учитывают в вопросе ассоциации Украина-ЕС

Глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев заявил, что попытки РФ найти трехсторонние решения по конкретным проблемам экономической части ассоциации Украина-ЕС не находят понимания, передает "Российская газета".

"Попытки поиска сбалансированных взаимоприемлемых трехсторонних решений по снятию конкретных озабоченностей, как обязательное условие для рассмотрения возможности сохранения существующего режима свободной торговли между Россией и Украиной, понимания не находят", - сообщил Улюкаев.

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В частности, глава Минэкономразвития РФ выразил недовольство по поводу необходимости выделения дополнительных средств на пересертификацию российской продукции, которая экспортируется в Украину.

"Потребуется пересертификация российской продукции, экспортируемой в Украину, а это длительные и дорогостоящие процедуры. Необходимость переоснащения производств приведет к дополнительным затратам на проведение лабораторных испытаний и получение новых сертификатов соответствия", - отметил Улюкаев.

Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, экономическую – в конце июня 2014 года, после проведения президентских выборов. Президент Украины Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме.

Сначала предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС заработает с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года - после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ – стороны договорились об отсрочке введения соответствующего положения соглашения до 31 декабря 2015 года.

5 августа в Генеральном директорате Еврокомиссии по вопросам торговли сообщили, что трехсторонние консультации Украины, ЕС и РФ на уровне министров по выполнению отдельных положений Соглашения об ассоциации в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли запланированы на 7 сентября.