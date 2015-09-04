В Минске на аукционе продали конфискованный Lamborghini

Об этом сообщает портал TUT.BY.

Автомобиль был конфискован таможенниками в 2014 году из-за нарушений сроков временного ввоза.

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Изначально машину оценили в 2,1 млрд белорусских рублей, но после переоценок цена суперкара составила чуть более 1,2 млрд белорусских рублей. В ходе аукциона была подана единственная заявка, поэтому в итоге машина была продана за заявленную цену с добавлением 5%.

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Автомобилем Lamborghini Gallardo Spyder владел гражданин Венесуэлы.