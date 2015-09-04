Египетский миллиардер предложил создать на острове государство для мигрантов

Савирис, христианин-копт по вероисповеданию и один из богатейших людей Египта, заявил, что готов выкупить у правительств Греции или Италии один из пустынных островов в Средиземном море.

На эту цель он готов потратить до 100 миллионов долларов. На острове египтянин предложил создать для сотен тысяч беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки новое государство и пообещал помочь с предоставлением рабочих мест — ведь все жилье и инфраструктуру придется возводить с нуля, передает Lenta.ru.

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«Таким образом, люди получат временное убежище, — объяснил Савирис. — Если ситуация в зоне конфликтов улучшится, они смогут вернуться на родину, если того пожелают. С теми, кто ищет убежища, нужно обращаться как с людьми, а пока с ними обращаются как со скотом».

В последнее время из-за нестабильной ситуации в странах Африки, на Ближнем Востоке и в Сирии в Италию и Грецию прибывает все большее число мигрантов. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала года Средиземное море пересекли уже свыше 264,5 тысячи вынужденных переселенцев. Германия, одна из самых популярных стран Евросоюза у мигрантов, ожидает до конца года получить 800 тысяч заявок на предоставление соответствующего статуса.