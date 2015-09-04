В Китае прошел военный парад, посвященный юбилею окончания Второй мировой войны (фото, видео)

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на издание The Telegraph.

"Мимо лидера КНР Си Цзиньпина прошли 12 тысяч солдат, проехали танки и бронемашины, а в небе – "проревели" военные самолеты", - пишет издание.

По площади проехалось больше 500 единиц техники, параллельно с этим над Пекином пролетело около 200 военных самолетов в составе 11 авиагрупп. В параде приняли участие 1000 иностранных солдат из 17 стран, в частности, и из России.

На параде, который не посетили западные лидеры, Китай продемонстрировал новую ракету, способную уничтожить авианосец. Противокорабельную баллистическую ракету DF-21D китайские СМИ назвали "козырем" на военном параде.

Несмотря на то, что Китай играет все более активную роль на мировой арене и втянут в серию территориальных споров с соседями, в четверг Цзиньпин пообещал сократить численность армии на 300 тысяч человек.

Некоторые эксперты говорят, что Китай таким образом стремится дать мессидж своим конкурентами за рубежом - особенно Японии, он хочет подчеркнуть свою силу на мировой арене.

"Демонстрируя так много новых систем оружия и выступая за порядок после Второй мировой войны, Китай пытается передать сообщение, что он восстановился, что его должны уважать, а "китайская мечта" осуществилась благодаря Коммунистической партии", - считает эксперт Артур Дин.

Керри Браун, профессор китайской политики и директор Центра исследований Китая при Университете Сиднея, говорит, что парад – это мессидж все же внутренней аудитории.

"Они говорят, что Китай никогда больше не станет жертвой, что в настоящее время он сильный и уверен в себе", - подчеркивает Браун.

На параде присутствовал российский президент Владимир Путин. Лидеры западных стран не приехали в КНР, однако присутствовали на параде генсек ООН Пан Ги Мун, бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер и экс-премьер Великобритании Тони Блэр.