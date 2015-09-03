Прокуроры: найденный на Реюньоне обломок - из рейса MH370

Найденный на острове в Индийском океане обломок крыла принадлежал "Боингу" рейса МН370 Малазийских авиалиний. К такому выводу пришли французские прокуроры, сообщает BBC-Украина.

Обломок, известный как закрылок, или флаперон, во Франции исследовали международные эксперты.

Технический анализ подтвердил соответствие между серийным номером на обломке с серийными номерами самого пропавшего "Боинга".

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Напомним, самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH370, пропал вечером 8 марта 2014 года. Известно только, что после взлета самолет изменил курс и полетел в южном направлении над Индийским океаном. Его исчезновение остается одной из величайших загадок гражданской авиации.

Предполагают, что, использовав весь запас горючего, малазийский лайнер потерпел крушение в 2 тыс. км на запад от австралийского Перта. Однако, что заставило самолет радикально изменить маршрут и почему пилоты не выходили на связь, ответов на эти и другие вопросы до сих пор нет.

После исчезновения самолета рейса MH370 было начато масштабную поисковую операцию у берегов Австралии. В ней принимали участие около 60-ти судов из 26 стран, однако найти обломки лайнера не удалось.